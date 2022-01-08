Страшная находка была обнаружена 7 января в Энгельсе Саратовской области.

Как сообщили в региональном СУ СКР, костные останки человека заметил на острове в протоке реки Сазанка, неподалеку от автодороги по Волжскому проспекту, рыбак.

Гражданин сразу же сообщил о случившемся в полицию.

Сотрудники правоохранительных органов вместе с облспасом при осмотре местности обнаружили череп, а также другие фрагменты костей человека.

В настоящий момент проводится проверка, назначены экспертизы, по результатам которых будет вынесено процессуальное решение.