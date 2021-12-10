Проводится доследственная проверка по факту обнаружения в водоеме тела 63-летнего мужчины. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Саратовской области.

5 декабря 63-летний житель села Букатовка Воскресенского района отправился рыбачить на реку Терешка на удалении около трех километров от населенного пункта. 8 декабря соседи мужчины забеспокоились тем, что он несколько дней отсутствует.

Один из односельчан видел, как тот уходил на рыбалку и отправился к реке. На водоеме он обнаружил личные вещи соседа, находившиеся рядом с участком проломленного льда. Соседи сообщили в полицию. К

поискам пропавшего мужчины были привлечены спасатели областной службы спасения. 9 декабря в ходе обследования водоема водолазами было обнаружено тело 63-летнего мужчины.

Признаков насильственной смерти на теле при внешнем осмотре не обнаружено. Назначено судебно-медицинское исследование в целях установления точной причины его смерти.

Обстоятельства произошедшего выясняются.