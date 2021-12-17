Несчастный случай произошёл в поселке Солнечный-2 Кировского района Саратова.

Как сообщили в региональном СУ СКР, здесь ребенок провалился в открытый колодец с водой.

О происшествии следователи узнали из сообщения очевидца в паблике «Солнечный Саратов» соцсети Instagram.

«Сегодня школьник начальных классов «Соляриса» провалился в открытый колодец полный воды, около дома Еремина, 20. На помощь подоспели дети, его одноклассники.

Он поскользнулся у колодца и угодил прямо в него. Благодаря тому, что воды было в нем много, он не улетел на дно, нащупал ногами балку, вскарабкался, и, при помощи ребят, ему удалось вылезти. Слава Богу — без повреждений. Домой дошел пешком в далеко не теплую погоду, мокрый насквозь. Колодец даже не оборудован пазами для люка. Только бетонное основание«, — сообщает подробности ЧП саратовец.

Уточняется, что мальчик оправился от шока и опечален поломкой из-за попадания воды телефона.

Жители этого района написали в комментариях, что на этом участке дороги сильный уклое и гололедица.

В настоящий момент СК проводит проверку, чтобы установить круг виновных лиц.