С 12 октября в Саратовской области возобновил работу волонтерский штаб #МыВместе из-за роста заболеваемости коронавирусом. Об этом сообщил в своем аккаунте в соцсети Instagram министр молодежной политики и спорта региона Александр Абросимов.

— Заявки, поступающие на федеральную горячую линию 8 (800)-200-34-11, будут обрабатываться и направляться в региональный штаб. Сегодня в онлайн-режиме прошел инструктаж для волонтеров. Штаб располагается на базе регионального исполкома ОНФ Саратовской области по адресу: Саратов, улица Киселева, 74, — написал министр.