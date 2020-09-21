Сегодня, 21 сентября, саратовский силач Вячеслав Максюта написал в своем аккаунте в соцсети Instagram, что его госпитализировали с воспалением легких.

Он отметил, что температура поднялась у него утром в пятницу, 18 сентября.

В комментариях под записью местные жители пожелали ему скорейшего выздоровления.

Ранее Вячеслав Максюта попадал в поле зрения публики несколько месяцев назад, когда он объявлял сбор денег на постройку фитнес-парка в поселке Юбилейный.

Силач попросил горожан помочь средствами для организации бесплатного места для занятий спортом.