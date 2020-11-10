Замглавы регионального Роспотребнадзора Надежда Матвеева на сегодняшнем корсовете рассказала о нарушениях санитарно-эпидемиологического режима.

Таковые выявлены в 41 магазине, 28 процентах от всех, что проверили. Три протокола закончились штрафом в 200 тысяч рублей, проверки продолжаются.

По обращению гражданина проверен «Синема Парк», составлены протоколы за нарушение режима, отсутствие дезинфекции. Наказанием послужил штраф в 100 тысяч рублей, после чего все устранили.

То есть, это могли сделать и раньше, но только контроль заставил людей думать о чужой безопасности.