В Заводском районе Саратова 33-летний мужчин украл из магазина кофе и шоколад. Об этом сообщает пресс-служба Саратовского МВД.

По данным правоохранителей, 19 марта с заявлением о краже к ним обратилась 32-летняя хозяйка магазина, расположенного по улице Огородная. Женщина сообщила, что вор украл из магазина кофе и шоколад на сумму 3,934 тысячи рубля. По данному обращению завели уголовное дело.

Полицейские задержали 33-летнего саратовца, который ранее привлекался за схожие действия. Мужчина признался в краже и вернул похищенное. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.