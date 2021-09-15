Следователь четвертого отделения полиции Саратова, отправивший за решетку невиновного предстанет перед законом. Он обвиняется в подделке доказательств с целью отправить под суд не того человека. В итоге невиновный Дмитрий Рубинштейн полгода повел в тюремном заключении.

История началась с задержания 26-летнего молодого человека, у которого при себе обнаружили наркотики 15 июня 2019 года. Во время задержания, и после, уже в отделе полиции, арестованный представился не своим именем, а именем приемного сына своей матери — Дмитрием Рубинштейном. Заведенное уголовное дело передали следователю четвертого отдела полиции.

После, 23 июля 2019 года, задержанный вновь явился в отдел полиции и представился именем сводного брата. Один из правоохранителей, будучи знакомым с подозреваемым указал следователю на то, что он выдает себя за другого человека, но следователь но уделил этому должного внимания.

Следователь организовал новый допрос от имени своего коллеги, на котором он устранил все существующие противоречия, а старый протокол уничтожил. Далее он подготовил от имени следователя, ранее работавшего над делом Рубинштейна, протокол об изъятии у подозреваемого мобильного телефона и приобщении документов Рубинштейна к материалам уголовного дела, сфальсифицировав ряд доказательств.

Осудили уже настоящего Дмитрия Рубинштейна, после чего он полгода провел за решеткой. Позже он добился компенсации в два миллиона рублей, настоящий преступник получил срок. На бывшего следователя завели уголовное дело, сейчас оно передано в суд.