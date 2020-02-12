В Заводском районе будут судить местного жителя. Он обвиняется в причинении вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего, сообщает СУ СКР.

В ноябре прошлого года 41-летний саратовец выгуливал собаку. Он зашел в магазин на проспекте Энтузиастов, сделал покупку и направился к выходу, где ему встретились парень и девушка. Проходя мимо них, он задел плечом даму. Один из спутников девушки посчитал это оскорбительным и решил разобраться с обидчиком.

Однако 41-летний мужчина решил не ввязываться и поспешил удалиться. 30-летний буян настаивал на объяснениях. Тогда собачник ударил противника по голове, от чего тот упал. Прибывшие медики госпитализировали парня в больницу, где он скончался через неделю.

На допросе злоумышленник признал свою вину. Сейчас он заключен под стражу, а уголовное дело передано в суд на рассмотрение.