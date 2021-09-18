Саратовский «Сокол» должен выплатить 65 тысяч рублей после матчей во Владивостоке, Рязани и домашнего с «Калугой».

Нарушения Дисциплинарного и Коммерческого регламента Российского футбольного союза, выявленные при матче с «Калугой» оценили в 30 тысяч рублей.

За несоблюдение требований Дисциплинарного и Санитарного регламента в Рязани «Сокол» заплатит еще 25 тысяч рублей. Как сообщается, клуб оштрафовали из-за выездных фанатов без масок.

Во Владивостоке «Сокол» не явился на организационное совещание. За это попал на еще один штраф — 10 тысяч рублей.