Вчера, 28 сентября, уполномоченный по правам ребёнка при президенте РФ Анна Кузнецова провела встречу с руководителями федерального и регионального совета отцов, в ходе которого уполномоченных по правам ребенка в Саратовской области Валерия Баглая и Андрея Костерова наградили благодарственными письмами Президента России.

— На протяжении ряда лет Саратовский совет отцов успешно справляется с поставленными задачами. За годы работы сформировалась настоящая команда, каждое звено которой очень значимо. Совет отцов во главе с отзывчивым и очень ответственным человеком Валерием Баглаем выступает надежной опорой в тяжелой борьбе за права детей, за помощь семьям, — пояснила Анна Кузнецова.

В пандемический период совет отцов активно работал над адресной помощью незащищенным семьям с детьми — подвозил продуктовые наборы и вещи первой необходимости.

— Полученная награда подтверждает правильность пути, по которому плечом к плечу следует уполномоченный по правам ребенка в Саратовской области со своей надежной командой, — подчеркнула Татьяна Загородняя.