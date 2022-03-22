Спа-салон «PranaThai» в Саратове отказывался законно возвращать деньги за купленный сертификат. Об этом сегодня, 22 марта, сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

По словам ведомства, мужчина купил подарочный сертификат за 6 тысяч рублей. Однако до истечения срока сертификата клиент решил вернуть его и попросил деньги назад. Сотрудники салона отказали ему, обосновывая тем, что сделка купли-продажи подразумевает невозможность данной просьбы.

В итоге гражданин обратился в управление Роспотребнадзора, где специалисты указали на незаконность действий спа-салона.

На владельца салона завели дело за нарушение прав потребителей.