Домой Рубрики Новости Саратова Саратовский спортсмен выиграл два золота Кубка России РубрикиНовости СаратоваСоцсфера Саратовский спортсмен выиграл два золота Кубка России По Новости Саратова - 28.11.2020 119 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Саратовский конькобежец Данила Чмутов взял два “золота” Кубка России. Он получил награды за выступления в командной гонке и масс-старте, а в командном спринте ему досталось только четвертое место. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Мужчину на черном Ford Focus ищут в Энгельсе Двое человек за неделю утонули в Саратовской области Пенсионерка пострадала под колесами Chery в Саратове ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ Отменить ответ Please enter your comment! Please enter your name here You have entered an incorrect email address! Please enter your email address here Уведомить меня о новых комментариях по email. Уведомлять меня о новых записях почтой. ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Мужчину на черном Ford Focus ищут в Энгельсе Новости Саратова - 28.11.2020 0 В Энгельсе пропал 27-летний Анатолий Сорокин. Об этом сообщили волонтеры поискового отряда "Лиза Алерт". В ночь с 27 на 28 ноября мужчина выехал на черном... Саратовский спортсмен выиграл два золота Кубка России 28.11.2020 Двое человек за неделю утонули в Саратовской области 28.11.2020 Пенсионерка пострадала под колесами Chery в Саратове 28.11.2020 Безработный мужчина украл детскую коляску в Саратове 28.11.2020