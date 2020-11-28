Саратовский конькобежец Данила Чмутов взял два “золота” Кубка России.

Он получил награды за выступления в командной гонке и масс-старте, а в командном спринте ему досталось только четвертое место.

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