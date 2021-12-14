Спортсмен из Саратова взял первое место во всероссийских соревнованиях по ММА.

Состязания проходили на базе ФОК «Звездный» в Саратове. В них приняли участие 138 спортсменов из Москвы, Пермского края, Ставропольского края, Республик: Дагестан, Башкортостан, Ингушетия, Чувашия, Удмуртия, Якутия, а также Белгородской, Воронежской, Московской, Нижегородской, Пензенской, Самарской, Тюменской, Ульяновской и Саратовской областей и Ямало-Ненецкого округа.

Саратовскую область представили 17 спортсменов из разных Саратова, Энгельса, Вольска и Балаково. Особый приз от Хабиба Нурмагомедова получил саратовский спортсмен Гюлоглан Едияров.