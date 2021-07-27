Эксперты XVIII всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия» – одного из проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей» – объявили победителей в номинации «Моя семья: преемственность, ценности и смыслы». В их число вошёл студент Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС Максим Ризин с проектом «Творческая лаборатория «LOVEушка».

Проект направлен на выстраивание межпоколенческого диалога, а также на формирование у подрастающего поколения семейных ценностей. Темы проекта раскрываются с использованием технологий социального театра. За основу взяты постановки студенческого театра ПИУ РАНХиГС «5 букв» по мотивам произведений: Павла Санаева «Похороните меня за плинтусом», Федора Сваровского «Маша», Эжена Ионеско «Бред вдвоём» и Константина Паустовского «Телеграмма». После постановок зрительная площадка трансформируется в дискуссионную, где каждый зритель имеет возможность высказать собственную точку зрения о причинах происходящего на сцене. Модераторами дискуссии выступают профессиональные педагоги и психологи.

Максим Ризин прокомментировал участие в состоявшемся мероприятии.

— Идея нашей творческой лаборатории вышла в прошлом году из студенческого хакатона, который ежегодно проводится в нашем Институте. За год существования мы вместе с командой стали опытнее и осознанно подошли к конкурсу «Моя страна – моя Россия». Для меня это мероприятие стало возможностью привлечь ещё больший интерес к нашей инициативе и двигаться в сторону расширения географии проекта. Здорово, что «первый блин» оказался победным. В дальнейшем у нас в планах показать три новые постановки: две по мотивам произведений, у которых уже есть автор, и одну, авторами которой станет команда проекта и даже сам зритель, — говорит он.

В рамках онлайн-защит эксперты Грантового конкурса молодёжных инициатив Росмолодёжи, который также является одним из проектов платформы «Россия – страна возможностей», оценили работы конкурсантов и порекомендовали лучшие из них к получению грантов на реализацию собственных проектов.