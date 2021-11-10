Заводской районный суд Саратова вынес 9 ноября решение оштрафовать на 1 тысячу рублей депутата-коммуниста областной думы Николая Бондаренко.

Ранее на Бондаренко правоохранители составили административный протокол за мелкое хулиганство.

Напомним, во вторник коммунист был задержан у здания Саратовской облдумы за «правонарушение в выборный период», которое произошло чуть более месяца назад.

Во время выборов в Госдуму 17 сентября кандидат в депутаты ГД на повышенных тонах общался с главой участкового избиркома, требуя предоставить ему необходимые документы. Видео было распространено в соцсетях. Председатель избиркома Элла Памфилова подвергла критике поведение Бондаренко.

Бондаренко был доставлен 9 ноября полицией в Заводской районный суд Саратова.

Позже депутат сообщил в соцсетях, что заседание длилось около 8 часов. Итогом многочасового судебного разбирательства стал штраф в тысячу рублей за мелкое хулиганство.