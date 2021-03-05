По решению Арбитражного суда Саратовской области вынесено постановление об оштрафовании нижегородского коллекторского агенства «Свобода от долгов» к штрафу в размере 60 тысяч рублей.

Такое решение принято по заявлению Управления ФССП России по Саратовской области.

Выяснилось, что коллекторское агентство, несмотря на отсутствие согласия должника с третьими лицами, осуществляло телефонные переговоры с гражданкой Н.

Она неоднократно выражала свое несогласие на взаимодействие с ней, однако коллекторское агентство продолжало совершать с ней переговоры.

С постановлением Арбитражного суда Саратовской области о привлечении к ответственности организация не согласилась и обжаловала его.

Однако постановлением Двенадцатого Арбитражного апелляционного суда решение оставили без изменения, а жалобу без удовлетворения.