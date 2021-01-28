Саратовский областной суд рассмотрел апелляцию со стороны обвинения в отношении Андрея Пригарова и Олега Вартанова о том, чтобы заключить их под стражу.

В представлении была указана просьба от отмене постановлений суда первой инстанции.

Напомним, ранее Ленинский районный суд рассматривал уже ходатайство об избрании меры пресечения бывшему прокурору Кировского района по уголовному делу о взятничестве. Речь идет о суммах в 18 и 15 миллионов рублей. А также еще одно — уже в отношении Олега Вартанова, подозреваемого в посредничестве во взятничестве.

—Предположение следствия строилось только на показаниях Григорьева А.А., никаких доказательств передачи денежных средств, записей, видеосъемок или других доказательств представлено не было, — отметили в пресс-службе суда.

Ранее суд рассматривал еще одно ходатайство об избрании меры пресечения, которое было обосновано только заявлением директора МУСПП «Ритуал» Шулекина М.Н. Он утверждал, что давал взятки Андрею Пригарову через директора ООО «Ритуал» Олега Вартанова. Они являются соучредителями бизнеса, последний сообщил, что брал средства, но направлял их на развитие общего дела, и никому не передавал.