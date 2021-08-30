Сегодня, 30 августа, в Саратовском областном суде произошло рассмотрение апелляционной жалобы по уголовному делу бывшего генерала МЧС Игоря Качева. Приговор остался в силе.

Напомним, что 7 июня, Волжский районный суд признал его виновным и приговорил к двум годам колонии-поселения и взыскании в пользу потерпевшей стороны 6,2 миллионов рублей. Ответчик и его адвокаты не согласились с приговором и подали на апелляцию.

По мнению адвоката Алексея Командирова, деяния подсудимого относятся к гражданско-правовым отношениям, в связи с чем приговор должен быть оправдательным.

Порокуратура не согласилась с доводами защиты. Кроме того, она заявила, что к приговору следует добавить запрет занимать государственные должности на два года.

По итогам совещания, приговор остался без изменений.