Кировский районный суд Саратова 2 марта 2020 года признал двух жителей Ленинградской области и одного из Белгородской виновными в угоне. Об этом сообщили в прокуратуре Саратовской области.

Ночью 11 августа 2019 года мужчины подъехали к дому на Федоровской улице со всем необходимым, чтобы перегнать чужую Toyota Raw 4 в арендуемый гараж. Потом они угнали еще одну такую же машину.

Сумма ущерба превысила отметку в 1,8 миллиона рублей.

Мужчины поменяли идентификационные номера, чтобы перепродать транспорт.

Наказание им дали разное: от двух с половиной до четырех лет в исправительной колонии общего режима.

Осужденные подали апелляцию, по их мнению выводы суда не имеют ничего общего с реальностью. Однако приговор оставили без изменения.