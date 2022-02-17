Экс-министра саратовского здравоохранения Наталью Мазину оправдали в суде сегодня, 17 февраля. Об этом стало известно после заседания.

Напомним, областной суд Саратовской области повторно оправдал Мазину.

Дело на чиновницу завели после того, как она приняла некачественные 18 аппаратов УЗИ для минздрава. Ущерб оценили в 53 млн рублей, а Мазину обвинили в превышении должностных полномочий.

Следствием установлено, что аппараты УЗИ имели регистрационное удостоверение Росздравнадзора от поставщика. Фрунзенский суд оправдал Мазину еще 12 ноября.