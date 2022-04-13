Саратовский суд намерен рассмотреть уголовное дело в отношении экс-прокурора Кировского района Андрея Пригарова и соучредителя муниципального ООО «Ритуал» Олега Вартанова.

В недавнем прошлом прокурор Пригаров уличен в мошенничестве и взятке, а бизнесмен — в посредничестве во взяточничестве. Причем, в особо крупных размерах.

Правоохранителями установлено, что Пригаров получал деньги за «покровительство» МУСПП «Ритуал», хотя Пригаров с этим обвинением не согласен.

Как полагают следователи, с декабря 2017 года по декабрь 2020-го районный тогдашний прокурор получил от директора ритуальной конторы 18 млн руб. за «общее покровительство». Взятку давал гендиректор саратовского МУСПП «Ритуал» Михаил Шулекин через соучредителя саратовского ООО «Ритуал» Олега Вартанова.

В январе 2021 года было возбуждено уголовное дело о вероятном получении Пригаровым взяток теперь уже от соучредителя строительной компании ЖСК «Зодчий» Алексея Григорьева. Также за «оказание содействия» в получении разрешений на строительство и ввод в эксплуатацию многоквартирных жилых домов.

После скандала со взатками Пригарова из прокуратуры уволили.