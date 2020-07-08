Расследование уголовного дела в отношении 12 человек о продаже наркотиков подошло к концу. Об этом сообщили в областном ГУ МВД.

По предварительной версии, они продавали наркотики в Саратовской области через интернет-магазин.

Задержан их организатор, в одной из республик ближнего зарубежья. Злоумышленники могут быть причастны к десяти эпизодам преступлений. Из незаконного оборота изъято почти два килограмма синтетических наркотиков.

Как будут развиваться события дальше, зависит от Ленинского районного суда Саратова.