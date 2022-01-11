Сегодня, 11 января, в Волжском районном суде Саратова снова началось рассмотрение административного протокола о повторном нарушении закона о публичных мероприятиях в отношении депутата облдумы от партии КПРФ Николая Бондаренко. Информацию об этом опубликовали на сайте суда.

Коммунист может получить наказание в виде штрафа от 150 до 300 тысяч рублей, если его вину признают.

Напомним, в ноябре судом Заводского района Бондаренко был признан виновным в мелком хулиганстве. 19 сентября он накричал на председателя участковой комиссии и своим поведением довел женщину до гипертонического криза.