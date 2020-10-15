Суд признал 19-летнего и 20-летнего иностранцев виновными в покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере в Саратовской области. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Установлено, что в мае 2020 года они вошли в состав ОПГ. Парни занимались фасовкой оптовых партий запрещенных веществ.

В один из майских дней граждане получили свыше 100 грамм героина и раскидали по тайникам, но их задержала полиция.

Каждый из злоумышленников получил по 8,5 лет исправительной колонии строгого режима.

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