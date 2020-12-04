Суд признал двух 17-летних, трех 19-летних и одного 18-летнего юношей виновными в кражах, грабежах, угоне, поджоге. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

В большинстве эпизодов принимал участие 17-летний юноша, который действовал один или с приятелями.

12 апреля 2019 года парень с 19-летним приятелем, которому тогда было 18, украли из аппарата с игрушками три тысячи рублей. 1 сентября они унесли уже 4,93 тысячи рублей из аппарата в другом магазине, а через два дня — 4,29 тысячи рублей. Злоумышленников не смущали даже замечания очевидцев.

Ночью 27 июля 17-летний парень, которому на тот было 16 лет и 19-летний, которому было 18, угнали машину с Огородной улицы Саратова. Они унесли из салона авто аккумулятор и магнитолу стоимостью 3,7 тысячи рублей, а потом подожгли транспорт. Сумма ущерба составила 123,9 тысячи рублей.

В тот же день старший из парней пытался слить бензин из ГАЗели, которая стояла у дома на 7-м Динамовском проезде.

Он подсветил себе зажигалкой и в итоге транспорт сгорел. Сумма ущерба составила 135,2 тысячи рублей. Вспыхнуло имущество в автомобиле, пламя перекинулось на соседнюю Lada стоимостью 103,1 тысячи рублей, Renault Sandero стоимостью в 347 тысячи рублей. Огонь задел и Volkswagen Touareg, восстановление которого обошлось в 175,5 тысячи рублей.

14 августа 2019 года 17-летний и двое 19-летних юношей, одному из которых было 18, угнали легковушку с Южной улицы Саратова. В ночь с 8 на 9 сентября они уехали на трех чужих ВАЗах, которые находились в Энгельсе. В ночь с 15 на 16 сентября 17-летний подросток в одиночку угнал автомобиль с Ашхабадской улицы Саратова, а 3 ноября уехал на чужой машине, которая стояла у подъезда его дома в Энгельсе.

В ночь с 3 на 4 ноября 2019 года парень и двое его старших приятелей 20-летнего возраста, одному из которых на тот момент было 19, напали на человека. Они избили 20-летнего прохожего в Энгельсе, отобрали у него 3,6 тысячи рублей и зарядку, унесли паспорт.

Позднее 4 ноября эти же злоумышленники без участия 20-летнего парня залезли в частный дом на Школьном переулке в Энгельсе и унесли два велосипеда стоимостью в девять тысяч рублей.

Ночью 28 ноября 17-летний подросток, которому на момент преступления было 16 лет, украл у посетителя кафе на улице Мичурина в Саратове телефон Samsung стоимостью 16,5 тысячи рублей.

В итоге 17-летний юноша, который принимал участие в большинстве преступлений, получил два года и два месяца воспитательной колонии, другой 17-летний парень получил год условного срока.

18-летний молодой человек получил 1,5 года условного срока, 19-летний, которому на момент совершения преступления было 18 лет — два года исправительной колонии общего режима. Другой 19-летний парень получил год условного срока.

20-летний парень, которому на момент совершения преступления было 19 лет, проведет два года в исправительной колонии общего режима.