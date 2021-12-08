Житель Владивостока признан виновным в совершении ряда преступлений на территории Саратовской области. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР.

Суд признал 43-летнего ранее судимого жителя Владивостока виновным в убийстве, угоне автомобиля и краже.

В июне временно проживавший в Саратове мужчина нашел объявление о наборе строителей для работы в Калининске. Пообщавшись с представителем работодателя, он прибыл в Калининск и 28 июня приступил к работе.

В тот же день вечером 55-летний мужчина, выполнявший функции бригадира на объекте, проводил его в съёмную квартиру на улице 50 лет Октября, где на период выполнения работ он должен был жить. Расположившись в квартире, мужчины стали общаться. В этот момент 55-летний бригадир наткнулся в интернете на объявление о том, что данный работник разыскивается полицией за совершение преступления.

Мужчина сообщил рабочему о намерении обратиться в полицию. Испугавшись разоблачения, 43-летний мужчина схватил нож и нанес оппоненту удар в область груди, от которого потерпевший скончался на месте. После этого злоумышленник похитил у него из кармана деньги, телефон и ключи от автомобиля. Тело потерпевшего 2 июля обнаружил хозяин квартиры.

На угнанной машине он доехал до Хвалынска. Злоумышленник обнаружил в салоне автомобиля две банковские карты, одна из которых принадлежала убитому, вторая его дочери. Он поменял пароль доступа к счету, обслуживаемому первой банковской картой, и в ближайшем банкомате Хвалынска снял с него деньги в сумме 63 тысячи рублей.

Далее злоумышленник решил покинуть Саратовскую область. Уезжая, он заправил угнанный автомобиль бензином на одной из автозаправочных станций Саратова.

Злоумышленник скрывался от правоохранительных органов в Воронеже. Его задержали сотрудники ГУ МВД.

Подсудимый полностью признал вину во всех инкриминируемых ему деяниях и раскаялся в содеянном.

Приговором суда ему назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.