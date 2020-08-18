Председателем следственного комитета РФ возбуждено уголовное дело за мошенничество в особо крупном размере, сообщает следственное управление СКР по Саратовской области.

Известно, что в июле 2017 года судья Арбитражного суда Саратовской области получил от знакомого сумму в размере четырех миллионов рублей. Эти деньги нужно было передать судьям для последующего вынесения ими решения.

Но судья даже не собирался передавать эту взятку, а распорядился ей по своему усмотрению. Как оказалось, передачу такой значительной суммы организовал бывший адвокат Саратовской коллегии адвокатов, которого в 2019 году осудили за посредничество в передаче взятки.

Преступление было вскрыто сотрудниками ФСБ по Саратовской области. Сейчас все обстоятельства уголовного дела выясняются.

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