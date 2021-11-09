При прочистке канализации в Саратове неожиданно обнаружили «супергеройские» трусы. Об этом сообщила пресс-служба ООО «КВС».

Работники канализационных сетей при прочистке засора на Вольской,11А достали из трубы красные трусы с надписью «My dad is superhero».

—Рано или поздно имена супергероев становятся известны широкой аудитории. Среди нас тоже есть герои. Они тщательно скрываются, но скрыть настоящую сущность невозможно. Возможно, при сражении с силами тьмы одежда «героя» запачкалась, и герою просто некогда было думать об утилизации испорченного наряда. Что ж… Работники КВС всегда с пониманием отнесутся к тяжелой геройской доле и помогут жителям зачистить последствия битвы, — иронично высказались об этом сотрудники концессий водоснабжения.

Также они напомнили, что трубы не рассчитаны на утилизацию мусора.