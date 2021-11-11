В Саратове в полицию с заявлением о краже обратилась 30-летняя женщина. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД.

Женщина заявила, что неизвестные похитили ее сотовый телефон стоимостью 21 990 рублей.

Сотрудниками полиции по подозрению в совершении преступления задержан 22-летний таксист, подвозивший заявительницу. Подозреваемый признался и пояснил, что после поездки нашел в своей машине мобильный телефон и сдал его в комиссионный магазин.

Расследуется уголовное дело. Мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.