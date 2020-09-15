Саратовский академический театр оперы и балета в соцсетях разместил объявление на должность солиста балета.

В конкурсе на вакантную должность могут принять участие мужчины до 30 лет с ростом от 180 сантиметров. При этом кандидаты должны иметь в своем репертуаре ведущие партии в классических балетах: Принца Зигфрида в «Лебедином озере» Петра Чайковского, Принца в «Щелкунчике» Петра Чайковского, Базиля в «Дон Кихот» Людвига Минкуса, Жана де Бриена в «Раймонда» Александра Глазунова.

Солисту готовы предоставить служебное жилье после заключения трудового договора. Заработная плата договорная.