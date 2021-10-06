Накануне, 5 октября, в Белгороде завершился IX Международный фестиваль театров кукол «Белгородская забава». В нём приняли участие 20 коллективов из России, Беларуси, Турции, а театр из Саратова стал победителем. Об этом сообщает его пресс-служба.

В состав жюри входили ведущие специалисты в области детского театра и театра

кукол. Театр кукол «Теремок» из Саратова представил на фестивале спектакль по пьесе Григория Остера «Клочки по закоулочкам».

Геннадий Шугуров. Художник — заслуженный деятель искусств Удмуртской республики Татьяна Старикова. В спектакле заняты три актёра — Дмитрий Ковдя, Роман Сопко, Антон Черепанов. Режиссёром-постановщиком выступил заслуженный деятель искусств РФ. Художник — заслуженный деятель искусств Удмуртской республики. В спектакле заняты три актёра —

По итогам фестиваля главный приз — Гран-при «За лучший спектакль» — по единогласному решению жюри получил спектакль «Клочки по закоулочкам» Саратовского театра кукол «Теремок».