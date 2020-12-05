Вчера, 4 декабря, в Саратове подошел к концу X юбилейный театральный фестиваль «Золотой Арлекин». Об этом сообщили в минкульте региона.

В нем участвовали 13 коллективов, которые представили 24 спектакля.

Победителей оценивали онлайн.

Саратовский академический театр оперы и балета получил четыре награды за балет “Вешние воды”. Отмечен сам спектакль, дирижер Юрий Кочнев, актеры Кристина Кочетова и Алексей Михеев.

Актер Виктор Куценко получил награду в номинации “Роль второго плана в музыкальном театре”. Он участвовал в спектакле “Царская невеста”.