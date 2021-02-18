Вчера глава Саратовской области Валерий Радаев провел планерку на площадке реставрируемого театра оперы и балета. Сообщает пресс-служба губернатора.

Он заслушал доклад министра строительства и ЖКХ Павла Мигачева, председателя комитета по реализации инвестиционных проектов в строительстве Романа Карякина, представителей подрядной организации, проектной компании.

На строительной площадке занято более 100 рабочих. За счет использования современных технологических решений работы на улице могут проводиться при низких температурах.

Сейчас идут работы по усилению конструкций внутри здания. Особое внимание уделяется внутренней отделке, занавесу, люстре. Привлечены реставраторы, специалисты по живописи. Часть этих специалистов уже задействовано на объекте, ожидаются прибытие реставраторов из Санкт-Петербурга.

— Большой объем работ. Те объекты культуры, которые мы восстанавливали, проводили реконструкцию филармонии, театра кукол, ТЮЗа, – несравнимые с театром оперы и балета. Здесь сначала все разбирают, обследуют, а потом восстанавливают с использованием современных технологий. Ответственность очень высокая, – подвел итоги Валерий Радаев.