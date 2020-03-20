Во время рейда по защите общественного транспорта сегодня, 20 марта, было осмотрено несколько маршрутов. Об этом сообщает корреспондент «НС» с места событий.
Представитель ИП Лисин маршрута №75 рассказал, что на конечных остановках салон всегда обрабатывается.
— Маску неправильно носите, — заметил замминистра транспорта Иван Казаченко.
— Да это сейчас, — ссылается на работу представитель ИП.
Зампред комитета дорожного хозяйства Алексей Цопин уточнил, что за нарушение правил дезинфекции наказание не предусмотрено.
О несоблюдении порядка в общественном транспорте, в частности дезинфекции, местные жители могут обратиться по телефону горячей линии: 8(845) 2240-240.
Кроме того, рекомендации по обработки доведены и до таксистов.
При осмотре маршрута №3 перевозчик заверил, что салон помыли с утра. Чиновники посоветовали вместо рекламы разместить информацию о коронавирусе.