Во время рейда по защите общественного транспорта сегодня, 20 марта, было осмотрено несколько маршрутов. Об этом сообщает корреспондент «НС» с места событий.

Представитель ИП Лисин маршрута №75 рассказал, что на конечных остановках салон всегда обрабатывается.

— Маску неправильно носите, — заметил замминистра транспорта Иван Казаченко.

— Да это сейчас, — ссылается на работу представитель ИП.

Зампред комитета дорожного хозяйства Алексей Цопин уточнил, что за нарушение правил дезинфекции наказание не предусмотрено.

О несоблюдении порядка в общественном транспорте, в частности дезинфекции, местные жители могут обратиться по телефону горячей линии: 8(845) 2240-240.

Кроме того, рекомендации по обработки доведены и до таксистов.

При осмотре маршрута №3 перевозчик заверил, что салон помыли с утра. Чиновники посоветовали вместо рекламы разместить информацию о коронавирусе.