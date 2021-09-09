Центр инжиниринга Саратовской области продолжает прием документов потенциальных исполнителей услуг на включение в Реестр исполнителей РЦИ. Прием документов продлен до 30 сентября.

Организация ищет специалистов в следующих сферах деятельности:

Проведение финансового или управленческого аудита.

Маркетинговые исследования рынка продукции СМСП на территории заявленных товаропроизводителем регионов РФ.

Поиск потенциальный партнеров потребителей продукции СМСП.

Разработка маркетинговой стратегии/ Разработка фирменного стиля, логотипа, буклета, брендирование с целью идентификации, производимых МСП товаров.

Составление бизнес-планов для фондов, банков и других кредитных учреждений и институтов развития и прочих организаций.

Содействие в проведении работ по защите прав на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг.

Содействие в проведении сертификации, декларировании, аттестации, содействие в получении разрешительной документации.

Проведение исследований, испытаний, оценок соответствия, необходимых для сертификации продукции, разработка технической документации.

Проведение технических аудитов (спец оценка условий труда, технологического / энергетического/ экологического / других видов аудита производства) на предприятиях МСП.

Проектно-конструкторские работы по разработке новых товаров/ создание прототипов новых товаров/испытательные работы/ Инженерно-исследовательские услуги.

Внедрение цифрового/ технического решения на предприятии МСП.

Составление бизнес-планов / ТЭО / инвестиционных меморандумов для инвестиционных проектов предприятий.

Разработка программ модернизации/развития/технического перевооружения производства.

Разработка технических решений (проектов, планов) по внедрению цифровизации производственных процессов.

Проведение маркетингового исследования рынка продукции на территории РФ в целях привлечения инвесторов.

Проектно-конструкторские работы по модернизации/реконструкции производственных предприятий.

Работы по цифровизации производственных процессов, внедрение элементов цифровизации производства.

Компании, включенные в реестр будут рекомендовать заказчикам в качестве исполнителей услуг на условиях софинансирования. Информацию по порядку подачи заявки можно узнать по телефону РЦИ: 8 (8452) 24-54-78, добавочные: 145, 300.

Региональный центр инжиниринга работает в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», инициированного Президентом России Владимиром Путиным, при поддержке Министерства экономического развития Саратовской области.