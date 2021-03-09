В конце февраля казаки-учредителя Автономной некоммерческой организации «Саратовский центр казачьей культуры» Вадим Галицкий, Роман Мамчуровский, Владимир Кирсанов и председатель Сергей Фролов посетили с рабочим визитом Волгоградский государственный институт культуры и искусства.

Они встретились с руководителем учреждения Ольгой Никитенко, писателем Михаилом Ноликовым, руководителем местной общественной организации «Центр военно-спортивной и конной подготовки «Щит» Дмитрием Антоновым.

Итогом встречи стало соглашение с центром о совместной военно-спортивной и конной подготовке, проведении военно-спортивных казачьих лагерей и других мероприятий, направленных на сохранение и развитие культуры.