Саратовский центр «Мой бизнес» оказал финансовую поддержку предпринимателям и самозанятым региона в организации стенда для фестиваля Forte Fest. Одной из таких стала самозанятая Альбина Александрова — создательница джутовых корзин для дома COSY CASE.

Альбина начинала свою деятельность, как организатор пространства — обустройство домов и офисов с максимальным комфортом и функциональностью. Но вскоре ей стало ясно, что предлагаемый магазинами ассортимент корзин и других органайзеров весьма скуден, и более того, зачастую не удовлетворяет желания клиентов. Так она впервые попробовала самостоятельно изготовить контейнер.

Первую корзину из джута она сделала для хранения ключей. Ей очень понравился результат, и она решила сделать это частью своего дела. Альбина заметила, что слово хенд-мейд не всегда имеет позитивный окрас, но видя свои готовые работы она всегда испытывает радость.

Фишка изделий Альбины — это текстильные чехлы для корзин из крапивы, конопли и льна. Клиент может сам выбрать ткань и цвет. Созданием изделий девушка занимается уже полтора года, и в этом году она организовала свой стенд на фестивали экологичной продукции Forte Fest.

Организация стенда не потребовала больших затрат сил и финансов, так как центр предпринимателя «Мой бизнес» взял на себя расход и организацию участия в фестивале.

— Было любопытно наблюдать, как посетители мероприятия реагируют на корзины для дома, которые сложно отнести к спонтанным покупкам, и какие вопросы задают. В целом, я получила много комплиментов от людей, которых могу назвать своей целевой аудиторией, а также несколько интересных партнерских предложений, — рассказывает Альбина.

В будущем девушка планирует создать собственный шоурум с качественными и функциональными вещами для дома и офиса.

Центр «Мой бизнес» работает в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», запущенного Владимиром Путиным, при поддержке Минэкономразвития РФ и минэкономразвития Саратовской области.