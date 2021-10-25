Саратовский центр предпринимателя «Мой бизнес» помог студии декора «GREEN LIGHT» с организацией собственного прилавка на фестивале экопродукции «Forte Fest».

Студия декора «GREEN LIGHT» — семейный бизнес, возникший в самый разгар пандемии. В связи с коронавирусными ограничениями муж лишился работы, но молодая семья не опустила руки и решила направить свои силы на создание собственного дела.

Их первым изделием речной работы стало гримерное зеркало, созданное в качестве подарка для сестры основателя студии Светланы. Результат получился отличным, это и дало толчок для идеи создания дизайн-студии.

Сначала супруги продавали свои изделия через авито, но вскоре стало ясно, что эта площадка плохо подходит для продвижения собственного товара. Так они создали онлайн-студию, через которую клиенты теперь сами находят их.

— Основная сложность в моем бизнесе – понять, нужно ли то, что я делаю, людям. Возможно, иногда просто не хватает какой-то внутренней уверенности, чтобы знать, к чему стремиться, — рассказывает основатель студии Светлана.

Создав онлайн-студию, предприниматели не остановились на достигнутом. Совсем недавно студия «GREEN LIGHT» приняла участие в саратовском фестивале экологической продукции «Forte Fest», который проходил 12 сентября. Это был большой шаг вперед для новой студии декора, их продукцию начали узнавать. Участие в фестивале не потребовало от основателей больших затрат, так, как саратовский центр «Мой бизнес» взял на себя расходы на создание стенда и организационные вопросы.

Также супруги стали лауреатами премии конкурса «Делай на 100», также организованного центром поддержки предпринимательства. В качестве приза они получили 100 тысяч рублей, которые они смогут потратить на продвижения своего бизнеса в интернете.

Центр «Мой бизнес» работает в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», запущенного Владимиром Путиным, при поддержке Минэкономразвития РФ и минэкономразвития Саратовской области.