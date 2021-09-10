Совсем скоро, 16 Сентября, саратовский центр «Мой бизнес» проведет онлайн семинар «Бухгалтерия, налоги и юриспруденция», на котором спикер Бато Дабаев расскажет, как выбрать форму собственности и систему налогообложения.

Посетителям семинара станет ясно, что включает в себя ИП и ООО, какие существуют формы собственности и налогообложения, а также поймут в чем преимущество официального бизнеса и как его зарегистрировать.

Центр поддержки предпринимательства работает в рамках национального проекта “Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы”, инициированного президентом России Владимиром Путиным при поддержке Минэкономразвития РФ и минэкономразвития Саратовской области.