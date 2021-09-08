Вчера, 7 августа, в Саратове прошел мастер-класс Инструменты digital-маркетинга для предпринимателей», на котором спикер центра «Мой бизнес» Андрей Никаноров рассказал о современных тенденциях цифрового продвижения бизнеса.

По словам специалиста, интернет-маркетинг постоянно развивается и видоизменяется, и «быть в тренде» — это одно из основных условий успешного продвижения в интернете. Среди основных площадок в грядущем 2022 году он выделил Instagram, YouTube и TikTok. Эти площадки обладают самыми эффективными инструментами продвижения на сегодняшний день и являются самыми популярными социальными сетями.

Спикер отметил, что стратегия для населенных пунктов с разной плотностью населения должна строиться по разному. Ведь при настройке таргетированной рекламы для для определенной территории мы получим разное количество показов, во многом зависящее от плотности населения города.

Одним из самых важных этапов в интернет маркетинге Андрей Никаноров отметил анализ целевой аудитории. Важно понимать, привычки и образ жизни своей целевой аудитории, чтобы подать информацию о товаре или услуге наиболее доступным для их восприятия способом.

Немаловажным остается уровень осведомленности населения о сфере, в которой работает ваш бизнес. Ведь чем глубже потенциальные клиенты понимают тонкости вашей деятельности, тем легче будет найти к ним индивидуальный подход.

Центр предпринимателя “Мой бизнес” работает в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» при поддержке президента России Владимира Путина, Минэкономразвития РФ и Минэкономразвития Саратовской области.