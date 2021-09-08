Вчера, 7 сентября, саратовский центр «Мой бизнес» провел бизнес-лекцию «Инструменты digital-маркетинга для предпринимателей».

Спикер центра поддержки предпринимателей Андрей Никоноров рассказал о популярных и эффективных трендах интернет-продаж и описал наиболее эффективные инструменты нашего времени.

Среди основных интернет-площадок он выделил Инстаграм, TikTok и Ютуб, так как они обладают наиболее эффективными на сегодняшний день инструментами продвижения и пользуются наибольшей популярностью.

Центр «Мой бизнес» работает в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», запущенного Владимиром Путиным, при поддержке Минэкономразвития РФ и минэкономразвития Саратовской области.