За минувшие август-сентябрь саратовский центр «Мой бизнес» провел серию образовательных мероприятий на открытом воздухе, придя на которые предприниматели Саратова смогли обучиться самым разным методикам ведения бизнеса и получить практические методы по его оптимизации.

По словам заместителя начальника центра «Мой бизнес» Алины Коваленко, мероприятия на открытом воздухе были особенно актуальны летом, когда в офисах становится душно. Гости с большой охотой вновь приходили на комфортные бизнес-лекции на открытом воздухе.

В течение двух прошедших месяцев центр поддержки предпринимателей провел восемь образовательных бизнес-лекций. Каждый вторник в «Гастродворе» на проспекте Кирова проходил один из таких мастер-классов.

Первым из серии мероприятий стал мастер-класс «Понимающий маркетинг: Спасаем продажи без бюджета», на котором Сергей Перекатов — директор креативной группы «ГОРЯЧО!» рассказал базовые принципы продаж и взаимодйствия с клиентами.

Мастер-класс «Как удвоить выручку бизнеса, влияя всего на 5 метрик» состоялся 10 августа. Сооснователь digital-агентства»Impress» Андрей Рогатин рассказал о способах поднятия выручки.

Екатерина Быкова — карьерный коуч, руководитель направления по работе с персоналом ГК «Рубеж», создатель hr-клуба в Саратове, колумнист журнала «WorldClub», организатор hr-туров рассказала о том, как гореть своим делом и не выгореть 17 августа.

В вторник 24 августа спикер Светлана Алаева, эксперт по налогам, финансам, бухгалтерии и автоматизации бухгалтерского и управленческого учета научила предпринимателей не бояться финансов и рационально распределять их на разные сферы бизнеса.

Первая осенняя лекция 7 сентября научила саратовских бизнесменов основам продвижения. На ней выступал , основатель digital-агентства «STEP SMM» Андрей Никаноров.

Спикер Лариса Пашацкая — ладелец и директор BigIntegrator рассказала гостям мероприятия об автоматизации бизнеса при помощи CRM-систем 14 сентября.

Освоить технику бизнес-переговоров предпринимателям помогла бизнес-тренер и руководитель тренингового центра «Амикон» Светлана Воронкова во вторник, 21 сентября.

Заключительным мероприятием лектория на открытом воздухе станет бизнес-лекция маркетолога Сергея Грешнова, которая пройдет завтра, 28 сентября в «Гастродворе» на проспекте «Кирова»

Центр «Мой бизнес» работает в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», запущенного Владимиром Путиным, при поддержке Минэкономразвития РФ и минэкономразвития Саратовской области.