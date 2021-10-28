Завтра, 29 октября, саратовский центр «Мой бизнес» проведет бесплатный мастер-класс «Социальное предпринимательство».

Спикер Мария Иншина, эксперт в области финансов и юриспруденции, руководитель Центра инноваций социальной сферы Астраханской области расскажет о том, что включает в себя понятие «Социальное предпринимательство» и покажет саратовским бизнесменам примеры успешных проектов.

Мероприятие пройдет в центре «Мой бизнес» по адресу Краевая, 85. Для участия в мастер-классе необходимо оставить заявку по ссылке.

Центр «Мой бизнес» работает в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», запущенного Владимиром Путиным, при поддержке Минэкономразвития РФ и минэкономразвития Саратовской области.