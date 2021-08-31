Саратовский центр «Мой бизнес» продолжает цикл образовательных мероприятий для начинающих предпринимателей. В сентябре 2021 года планируется проведение четырех лекций, на которых выступят профессионалы своего дела.

7 сентября основатель digital-агентства Андрей Никаноров расскажет об инструментах digital-маркетинга для предпринимателей.

14 сентября основатель владелец и директор BigIntegrator Лариса Пашацкая раскроет алгоритм по выживанию в цифровой реальности для предпринимателей.

21 сентября маркетолог Светлана Воронкова расскажет, как грамотно провести переговоры.

28 сентября маркетолог Сергей Грешнов расскажет, как создать организацию, о которой будут говорить и разберет ньюансы отличного сервиса.

Участие бесплатное.

Центр «Мой бизнес» работает в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», запущенного Владимиром Путиным, при поддержке Минэкономразвития РФ и минэкономразвития Саратовской области.