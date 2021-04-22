16 апреля, министр экономического развития Максим Решетников объявил результаты общенационального рейтинга центров «Мой бизнес», по итогам которого саратовский Центр «Мой бизнес» вошел в число лучших в России. С 15 по 17 апреля в Калининградской области прошла Всероссийская конференция инфраструктуры развития предпринимательства.

Центры «Мой бизнес» из 84 регионов России были отранжированы согласно методике, учитывающей 12 показателей работы: «Эффективность», «Максимальный охват», «Лучший Центр поддержки предпринимательства», «Лучшее пространство для бизнеса», «Лучшая антикризисная поддержка», «Лучший Центр инноваций социальной сферы», «Лучший Центр инжиниринга», «Лучший Центр кластерного развития», «Лучший Центр прототипирования», «Лучший Центр сертификации, стандартизации и испытаний», «Лучшая микрофинансовая поддержка» и «Лучшая гарантийная поддержка».

По результатам оценки, саратовский Центр «Мой бизнес» вошел в число лучших, заняв четвертое место по направлению «Эффективность» и восьмое место по направлению «Лучший Центр инжиниринга» и «Лучший Центр поддержки предпринимательства».

Напомним, что саратовский центр «Мой бизнес» работает в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», инициированного президентом России Владимиром Путиным, при поддержке Министерства экономического развития Саратовской области.