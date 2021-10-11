Саратовский центр поддержки предпринимателя «Мой бизнес» запускает онлайн-курс «Практический маркетинг», нацеленный на извлечение максимальной прибыли из уже имеющегося бизнеса.

Спикер Кирилл Липай — эксперт по предпринимательским программам, владелец онлайн-школы по интернет-маркетингу и организатор 26 крупных мероприятий на простом и понятном языке объяснит, как использовать уже достигнутый результат наиболее эффективно.

Автор курса даст активную обратную связь по домашнему заданию каждого из пяти занятий и на практике покажет эффективность рассказанных методов.

Мероприятие пройдет в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», запущенного Владимиром Путиным, при поддержке Минэкономразвития РФ и минэкономразвития Саратовской области.