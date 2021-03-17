22 марта в 17:00 «Народный коллектив» театр-студия «Детский человек» Саратовского областного центра народного творчества имени Лидии Руслановой проведет интеллектуально-театральный квест «Мы разные, но мы вместе», посвященный Международному дню счастья. Благодаря квесту участники смогут в дружной команде единомышленников проявить себя, зарядиться позитивом, познакомиться и подружиться с интересными людьми, и пройдя через семь абсолютно разных раундов, стать счастливей и поделиться счастьем. Целый час все желающие будут, следуя за подсказкой, пробираться через лабиринты букв к стихам, соберут из фрагментов целый рассказ, составят пазл из песен, разгадают загадки и ребусы. А начнётся квест с внимательного изучения афиши, в которой заключено самое первое задание – отгадать, где именно в Центре творчества будет проходить квест.

Вход – свободный. Справки по телефону: +7-845-230-49-77.