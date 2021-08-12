Центр «Мой бизнес» в Саратове организует проект «Бизнес-миссии», в рамках которого Саратовские предприниматели смогут поехать в соседние регионы с целью наладить деловые отношения и заключить новые контракты.

Планируются поездки в Казань, Ульяновск и Пензу. В рамках визитов предусмотрено посещение инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства, деловые встречи и В2В-переговоры.

В бизнес-миссиях могут принять участие ИП или ООО, зарегистрированные на территории Саратовской области не менее года назад и включенные в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства.