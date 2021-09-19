Политолог Людмила Россенко провела виртуальную экскурсию в Instagram по Центру видеонаблюдения, который организован Общественной палатой Саратовской области. Для соблюдения легитимности выборного процесса, эксперт пригласила в Центр представителей партий.

В свою очередь член ОП объяснил, как строится работа.

— Как только мы видим какое-то нарушение, то мы сразу пытаемся его устранить. Мы сообщаем об этом в наш штаб Общественной палаты и потом выходим на министерство внутренней политики. Или наши штабисты выходят непосредственно на избирательные участки. Поскольку каждый член Общественной палаты курирует те или иные районы, — сообщил член Общественной палаты Иван Коновалов.

Он также рассказал, что серьезных недостатков при организации голосования не было. Встречались мелкие нарушения, например, неправильное размещение камеры, когда она не захватывала избирательные урны или же снимала список кандидатов в кабине избирателя так, что видно, за кого голосует человек. Это является нарушением тайны голосования. Подобные случаи оперативно устранялись.

Иван Коновалов подчеркнул, что посмотреть хронологию выборов на предмет ЧП можно на любом участке.

Напомним, сегодня проходит заключительный день выборов. Проголосовать можно сегодня до 20:00. В регионе работают 1 811 пунктов. Круглосуточное видеонаблюдение ведётся на 625 избирательных участках и в 47 территориальных избирательных комиссиях. На 15 часов 19 сентября явка на выборах в Госдуму составила 46,55%.